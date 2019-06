Periti industriali al voto per rinnovare il Collegio di Oristano

Si rinnova il Consiglio dei periti industriali di Oristano

Date e orari delle elezioni

Rinnovo del Consiglio dei periti industriali di Oristano, per il quadriennio 2019-2023. L’elezioni si terranno, in prima convocazione, martedì 25 giugno, dalle 7.30, nella sede del Collegio di Oristano, in via Dorando Pteri 9/a.

La seconda convocazione sarà sabato 29 giugno, nella sala congressi Hostel Rodia, in viale Repubblica.

L’assemblea inizierà alle 9.30. Le operazioni di voto saranno sospese alle ore 15 e riprenderanno, per tutta la settimana, nella sede del Collegio: domenica 30 giugno, dalle 10 alle 13; lunedì 1 luglio, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19; martedì 2 luglio dalle 17 alle 19; mercoledì 3 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20; giovedì 4 luglio dalle 18 alle 20; venerdì 5 luglio dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Qualora i candidati non avessero la maggioranza assoluta dei voti espressi, le elezioni di ballottaggio saranno, sempre nella sede del Collegio, sabato 6 luglio dalle 10 alle 17.

Martedì, 18 giugno 2019

