Cagliari, via al laboratorio di lettura e consapevolezza emotiva per bambini

“Racconti ed emozioni” è il titolo del laboratorio gratuito di lettura e consapevolezza emotiva rivolto a bambini dai quattro agli otto anni che si terrà presso la Biblioteca Montevecchio in via Montevecchio 29, giovedì 20 giugno dalle 16 alle 17.

Per partecipare all’iniziativa, organizzata da “Laboratori Psicoeducativi”, è necessario iscriversi inviando una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamando il numero 070/6775640 negli orari di apertura della biblioteca (martedì 9-13 e 15-17,30, mercoledì 9-13, giovedì 9-13 e 15-17,30).

Fonte: Casteddu On Line