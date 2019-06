I fan di Vasco a Cagliari con nave

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GIU - "Una traversata bellissima, mare calmo, buon cibo ma soprattutto la musica di Vasco che ci ha accompagnato per tutto il viaggio". E' arrivata al porto di Cagliari la nave della GNV con la livrea del Komandante, partita da Genova, con un 'carico' di fan che assisteranno ai due concerti di stasera e domani alla Fiera di Cagliari, dopo i sei live da record di San Siro.

Erano circa in 200, partiti da varie parti del nord Italia per assistere ai due concerti di Vasco Rossi, mentre Cagliari è una città blindata per le misure anti-terrorismo con tutte le strade limitrofe alla Fiera chiuse per due giorni. "Seguiamo Vasco dappertutto - racconta un gruppo di ragazzi di Bologna - ci mancava questa esperienza, grazie Vasco che ci hai regalato anche questa opportunità". Grazie alla partnership tra Live Nation e Gnv, infatti, chi ha acquistato il pacchetto oltre al viaggio e al biglietto, dormirà in nave dopo i concerti, quindi il ritorno a Genova. Una nave 'griffata' Vasco, dove a bordo tutto è dedicato al rocker di Zocca, dai menù con i nomi delle sue canzoni alle sale che trasmettono i suoi video. Intanto sono già in migliaia fuori dalla Fiera. Alcuni in fila già da cinque giorni. I cancelli apriranno alle 15.30. Sono previste circa 35 mila persone a concerto.(ANSA).