Stefano Oppo alla Coppa del mondo di canottaggio

L’oristanese Stefano Oppo protagonista in Coppa del mondo: da venerdì prossimo 21 giugno a domenica prossima 23 giugno, gareggerà a Poznan, in Polonia, al Malta Lake, per la seconda tappa di Coppa del mondo di canottaggio.

Per il giovane campione oristanese questo sarà l’ultimo banco di prova in vista delle qualificazioni olimpiche che si disputeranno a Linz, in Austria, dal 25 agosto al 1° settembre.

Oltre 800 gli atleti iscritti in gara in Polonia, numero sorprendente mai registrato nelle precedenti tappe, 28 le imbarcazioni italiane tra Pesi Leggeri, Senior e Para-rowing.

Nel Doppio Pesi leggeri, specialità in cui gareggiano Stefano Oppo e Pietro Ruta, gli attuali vice-campioni europei, saranno presenti 24 equipaggi, oltre ai principali avversari tedeschi e belga.

Per la prima volta in questa stagione scenderanno in acqua la Nuova Zelanda, gli USA e la Cina. Grandi assenti, ancora una volta come al recente europeo, i fratelli irlandesi O’Donovan e i Norvegesi.

Sarà possibile seguire le regate di tutti e tre i giorni in diretta streaming su www.worldrowing.com. Tutte le finali di domenica saranno trasmesse anche sui principali canali di tutto il mondo, tra cui Rai Sport, canale 57 e 58, dalle 12 alle 14.