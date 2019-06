Rapina al Banco di Sardegna di Tissi

Colpo nella notte nella filiale del Banco di Sardegna di Tissi, in provincia di Sassari. Una banda di malviventi ha forzato la porta d'ingresso dell'istituto di credito con un piede di porco, è entrata nei locali, ha staccato la cassaforte della cassa continua ed è scappata a bordo di un'auto col bottino prima dell'arrivo dei vigilantes e dei carabinieri, allertati dall'allarme della banca.

Tutto è successo in pochi minuti. Ora i militari della Compagnia di Sassari sono al lavoro per identificare i ladri, anche grazie all'immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della banca e della zona. Non si conosce ancora l'ammontare del bottino.