“Noi, Sentinelle in Piedi cagliaritane: minacciati e ricompensati per le persecuzioni subite”

Mentre diventa “nazionale” il caso della partecipazione del neo sindaco di Cagliari Paolo Truzzu a un vecchio sit in delle Sentinelle in Piedi a Cagliari, con diversi giornali nazionali che ne parlano proprio il giorno della sua elezione, ora parlano anche loro. Le Sentinelle in Piedi, quelli che organizzarono o parteciparono a quei discussi cortei di Marina Piccola e del Bastione. Su tutti Emilio Ghiani, tra i più strenui difensori a Cagliari di quel “diritto della famiglia” rivendicato in quel modo. ” Personalmente ho dei bellissimi ricordi delle veglie cagliaritane delle Sentinelle in Piedi di cui ero co-organizzatore.Ricordo le giornate emozionanti, in cui c’era una squadra di polizia pronta a intervenire per difenderci, il responsabile DIGOS tra di noi a contenere chi si avvicinava per provocare e insultare.

Oggi rivedo quelle foto del 2014, in cui tanti di quei giovani, meno che trentenni, si stanno sposando o si sono gia sposati, e hanno figli, hanno progetti per il loro futuro che vanno oltre le serate in discoteca e le ubriacature col moijito.