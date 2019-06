Benvenuti in Sardegna: terra di turismo ed ottimo cibo

Avete già scelto la vostra meta per le vacanze estive 2019? Se non lo avete ancora fatto prendete in considerazione la possibilità di visitare la Sardegna, terra meravigliosa che offre scorci spettacolari ed una cucina seconda a nessuno. Dal porto di Cagliari ci sono partenze e arrivi di traghetti che ogni anno trasportano migliaia di turisti da tutta Italia e da tutto il mondo.

Per quanto riguarda l'Italia, ci sono diverse compagnie di trasporto che assicurano il collegamento tutto l'anno anche se durante la stagione estiva le corse vengono intensificate. Il porto che presenta la distanza minore della Sardegna dalla terraferma è quello di Civitavecchia, che vede anche il maggior numero di traghetti in partenza e in arrivo per l'isola. Corse garantite tutto l'anno sono eseguite anche da altri porti italiani come Genova, Livorno, Piombino, Napoli, Palermo e Trapani.

Cosa visitare in Sardegna

Di posti da visitare in Sardegna ce ne sono davvero tanti. La costa sarda conta quasi 200 km di spiagge, scogliere, calette nascoste e rias. Le spiagge della Sardegna del Sud sono quelle storicamente meno turistiche, più economiche di quelle del nord ma altrettanto belle. La costa occidentale è tra le più selvagge e quella orientale conta alcune delle cale più belle del mondo.

La Sardegna è un paradiso per gli amanti del birdwatching. Lungo la Costa di Oristano potrete avvistare fenicotteri rosa, aironi rossi e falchi.

Lo stagno di Cabras, poco più su, è casa di decine e decine di specie di uccelli migratori. A Stintino, allo stagno di Casaraccio, si possono avvistare, oltre ai fenicotteri, gruppi di gru, cicogne nere ed alcune famiglie di anatre. L'isola di San Pietro e lo stagno di Molentargius a Cagliari sono altre zone imperdibili per il birdwatching.

Facendo base a Cagliari avrete modo di visitare alcune delle spiagge più belle della Sardegna del Sud le Saline di Cagliari e la bella e poco conosciuta isola San Pietro con Carloforte, dove si parla un dialetto unico, variante del Ligure.

Il sud della Sardegna è uno dei nostri angoli preferiti dell'isola. Tradizionalmente meno turistico di altre zone, ha spiagge meravigliose, stagni e saline dove volano i fenicotteri rosa, resti archeologici e sentieri da scoprire a piedi. Di seguito trovate alcune delle cose da vedere assolutamente nella Sardegna del sud.

Tra le spiagge imperdibili della Sardegna meridionale ci sono Cala Pira che è un vero angolo di paradiso, Cala Sinzias a Castiadas, le spiagge di Villasimius adatte soprattutto ai giorni ventosi ed a Costa Rei la spiaggia di Santa Giusta, col famoso Scoglio di Peppino. Salite sulla Sella del Diavolo a piedi o in bicicletta partendo dalla spiaggia del Porto di Cagliari.

Il cibo

Come in gran parte d’Italia, anche in Sardegna il cibo è davvero spettacolare. La regione offre una quantità immensa di prodotti tipici assolutamente particolari ed impossibili da accumunare ai sapori delle cose che già conoscete.

Nelle zone interne dell'isola assaggiate salumi e affettati, Porheddu e Colurgiones ed il celberrimo formaggio con i vermi, il casu frazigu.