Fonsarda, vandali scatenati nella notte: “Vetri delle auto distrutti, ancora una volta”. I residenti di via dei Visconti denunciano a Casteddu Online: “Dopo numerose segnalazioni alle forze dell’ordine ancora non si è visto nessuno, c’è una banda di teppisti che si diverte a distruggere le nostre auto. Non si fermano neppure davanti ai giochi dei bambini”. Quello di questa notte insomma non è un caso isolato, si contano i danni e le imprecazioni causate dai balordi che agiscono nel quartiere dietro piazza Giovanni.

