Messa estiva in borgata: si celebra anche tra i gatti dell’Oasi di Su Pallosu Il calendario della parrocchia di Mandriola toccherà anche alcune abitazioni private

C’è anche l’Oasi felina de su Pallosu, tra i luoghi scelti dal parroco di San Vero Milis don Ignazio Sanna, incaricato regionale per la Pastorale del Turismo, Tempo libero e Sport, per celebrare le consuete messe in borgata, officiate all’aperto.

Per sei martedì, nei mesi di luglio e agosto, le funzioni religiose saranno svolte a stretto contatto con la natura e, in alcuni casi nei giardini privati di famiglie che la ospitano. È questo il caso, appunto, della messa celebrata nell’Oasi felina.

La messa si svolgerà nella casa dei gatti marini martedì, 29 luglio, alle 19.30. Insieme a lui ci saranno anche Andrea Atzori e Irina Albu, gestori della colonia.

Come di consueto, al termine della celebrazione seguirà un momento di convivialità, offerto dagli stessi partecipanti, rigorosamente plastic free.

“Ciascuno”, spiega don Ignazio Serra, “si porta da casa posate e stoviglie, ben consapevole del rispetto dovuto all’ambiente”.

Questo il calendario completo delle celebrazioni.

Luglio

15, ore 19.30 – Mandriola;

22, ore 19.30 – Sa Rocca Tunda;

29, ore 19.30 – Su Pallosu, Oasi Felina.

Agosto

5, ore 18.30 – S’Anea Scoada;

12, ore 18.30 – Su Crastu Biancu;

13, ore 18.30 – Is Benas Monumento.

Martedì, 18 giugno 2019

