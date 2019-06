La nave di Vasco Rossi è attraccata al porto di Cagliari A bordo i fan del Komandante, in Sardegna per i concerti nell’Isola

È attraccata poco fa al porto di Cagliari la “nave di Vasco Rossi”, la Rhapsody di Grandi Navi Veloci interamente dedicata al rocker, proprio in occasione dei concerti in Sardegna, in programma oggi e domani. Uniche date del tour No stop live 2019, insieme alle 6 di San Siro e a quella a Lignano.

La nave copre la tratta Genova-Cagliari. Venti ore di navigazione, trascorse a riascoltare i grandi successi del Komandante o a degustare menù personalizzati, con i nomi delle sue canzoni.

Chi è arrivato nel capoluogo sardo in nave, dopo il concerto torna a dormire tra le onde, mente i cagliaritani potranno salire a bordo per visitarla durante la sua permanenza nel porto.

La nave tornerà a Genova venerdì prossimo, 21 giugno.