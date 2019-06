Cercano vestiti insanguinati e invece trovano droga: la polizia arresta a Sestu un 57enne pregiudicato

Cercavano gli abiti sporchi di sangue che Aldo Soru, il 60enne pregiudicato e – per la polizia – responsabile dell’omicidio del trentacinquenne Antonio Piras, freddato con una fucilata al petto ieri sera nelle campagne di Sestu. Invece, gli agenti della squadra mobile di Cagliari, dentro l’appartamento di Gennaro Adriotti, classe 1962, hanno trovato droga e soldi. Quattrocento grammi di marijuana e diecimila euro in contanti, possibile frutto dell’attività di spaccio. “L’uomo, pregiudicato, non voleva aprire la porta agli agenti, alla fine siamo comunque riusciti a entrare nella casa e a scoprire lo stupefacente e il denaro”, spiega il capo della squadra mobile Roberto Pititto. “Il cinquantasettenne è stato subito arrestato e rinchiuso dentro il carcere di Uta. La sua posizione è al vaglio degli investigatori, serve capire se abbia aiutato l’assassino di Antonio Piras a liberarsi di vari capi di abbigliamento sporchi di sangue”.

