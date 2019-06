Cambiamenti climatici: come ci adeguiamo? Oristano studia un piano d’azione Se ne discute in un’assemblea pubblica al Teatro San Martino

Un incontro pubblico per il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per il rischio alluvioni, all’interno del progetto europeo denominato ADAPT. Si terrà giovedì prossimo 20 giugno alle 16.30, al teatro San Martino.

Il Comune di Oristano è impegnato nell’elaborazione del progetto ADAPT che ha l’obiettivo di rendere le città maggiormente capaci di adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Per raggiungere questi obiettivi ADAPT mette in campo varie attività: definizione a scala locale di scenari climatici, miglioramento di competenze, definizione di piani di azione e di sperimentazioni locali.

L’incontro è stato organizzato nell’ambito delle attività di progettazione partecipata, raccolta di idee e proposte, per la definizione del piano di azione per i cambiamenti climatici in programma giovedì.

Si può compilare un questionario per il piano di azione cliccando qui. Occorrono non più di due minuti ma sarà un contributo prezioso. È possibile, inoltre, seguire il percorso di sviluppo del Piano anche attraverso la pagina Facebook.

Per informazioni si può contattare l’Assistenza Tecnica e la segreteria organizzativa: 3407642787, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

