Cinque ragazze riscoprono Morgongiori tra cultura, ambiente e tradizioni

Raccogliere dati, catalogarli e valorizzare le proprie bellezze culturali e artistiche, per migliorare il proprio paese e l’offerta turistica del territorio. Questo è il progetto di Eleonora, Tamara, Chiara, Veronica e Federica, le ragazze impegnate nel Servizio Civile Universale del Comune di Morgongiori.

Dopo un periodo di formazione generale e specifica, ora sono pronte a dare un contributo, iniziando a collaborare per i preparativi , in occasione della 25° edizione delle “Sagra delle Lorighittas (Monte Arci in festa)”, dal tema Radici, che le vedrà impegnate nello studio delle più storiche e misteriose figure leggendarie del paese, alcune tramandate dai più anziani e alcune raccolte nel libro dello scrittore morgongiorese Tigellio Contu.

Inoltre, dopo uno studio accurato dei siti archeologici dislocati nel Monte, accompagneranno i turisti per delle escursioni alla riscoperta della civiltà nuragica, come il più famoso tempio ipogeico di “Sa Scaba ‘e Cresia” e delle bellezze monumentali naturalistiche “Is Trebinas”, “la testa del Guerriero”, e tante altre.

“Morgongiori tra storia arte e cultura”, commenta il Sindaco Renzo Ibba, “è il loro progetto che si pone l’obiettivo di ricercare, catalogare e classificare tutti i dati territoriali e beni culturali al fine di valorizzarli e renderli più fruibili, creando così una coscienza ambientale e culturale volta sia al rispetto di tali ricchezze, sia a migliorare l’aspetto qualitativo e quantitativo dell’offerta turistica del territorio”.

Martedì, 18 giugno 2019

