Ùrtimu apuntamentu de s’istajone cun is film de Band Apart

Ùrtimu apuntamentu de sa rassigna “Tzinesìndria de autore”, chi serrat s’istajone de is film targados Band Apart.

Custu merie s’at a projetare “Casotto” de Sergio Citti, interpretadu dae Ugo Tognazzi, Gigi Proietti, Franco Citti e dae Jodie Foster giovanedda meda.

Apuntamentu in bia de Canalis n. 10, in Aristanis, a is 21.00.

Ligòngiu.

Martis, su 18 de làmpadas de su 2019

