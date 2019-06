S’istèrgiu de terra e is tzeràmicas de is congiolàrgios aristanesos in mustra in Paulle

Sighit sa mustra in su Museu Atzori de Paulle, chi acasàgiat is tzeràmicas cuntemporàneas e cussas de su connotu de is congiolàrgios de Aristanis.

Sa mustra dda contivìgiat Antonella Casula, responsàbile de sa Cooperativa Terracotta.

Martis, su 18 de làmpadas de su 2019

