Maturità, toto tracce per prove scritte

La luna e il cinquantesimo anniversario dello sbarco sul satellite è una delle possibili tracce. Magari da collegare con le poesie di Giacomo Leopardi o Gabriele D'Annunzio. Con un cenno (ma senza dilungarsi troppo) - se vogliamo rimanere alla strettissima attualità con il doppio concerto di Vasco Rossi in Sardegna - alla canzone del cantante pop rock emiliano Dillo alla Luna. Gettonatissimo anche il tema su Greta: in tanti stanno in questi giorni ripercorrendo con letture e mappe concettuali le gesta e le parole della ragazzina svedese che lotta per l'ambiente. Con il toto tema si può volare con la fantasia. Ma domani, data di inizio dell'esame di maturità, bisognerà fare i conti con la realtà e con la prima prova scritta uguale per tutti: italiano. In Sardegna risponderanno presente all'appello 13.191 candidati suddivisi in 780 classi e 390 commissioni. In campo, o meglio in cattedra, complessivamente 390 presidenti di commissione e 2575 docenti suddivisi tra commissari interni ed esterni.

Oltre seimila gli studenti impegnati nella provincia di Cagliari. A Sassari i candidati saranno invece oltre quattromila. Circa tremila i ragazzi di quinta tra Oristano e Nuoro che si cimenteranno con la prova scritta più difficile della loro ultra decennale vita da studenti. Sei ore di tempo per completare l'opera. Ma c'è chi, abituato ai tempi più striminziti dei compiti in classe, ci metterà molto meno. Importante non lasciare nulla al caso, dicono gli esperti. Prima cosa: leggere attentamente le tracce, sette in tutto da scegliere tra tre tipologie, una in meno rispetto alla scorsa primavera perché non c'è più l'analisi storica. Perché andare fuori tema non è né una buona partenza, né segno di maturità.

Sarà l'inizio di un percorso che rimarrà stampato nella memoria, da raccontare a figli e nipoti: si continua il giorno dopo con le altre prove, legate alle competenze acquisite nelle diverse scuole. E poi sarà la volta della prova orale, forse la più temuta dagli studenti.