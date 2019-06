C.sinistra conquista Municipalità Pirri

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GIU - Piccola consolazione per il centrosinistra a Cagliari che, alle elezioni comunali, conquista la presidenza della Municipalità di Pirri. Qui la vittoria è andata a Maria Laura Manca che ha ottenuto il 50,64% dei consensi facendo registrare 5.917 preferenze. Staccato di poco l'altro candidato, Alessandro Vincis che si è fermato al 49,36% con i suoi 5.767 voti.

Un testa a testa che, in qualche modo, ha rispecchiato quello che ha visto i candidati alla carica di sindaco, Paolo Truzzu e Francesca Ghirra, rincorrersi per tutte le operazioni di scrutinio, fino al successo per l'esponente della coalizione di centrodestra.