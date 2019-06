Un ragazzo di 20 anni è rimasto vittima di una rapina a Quartu.

Il giovane si trovava in via Turati quando, intorno alle 9, è stato raggiunto da due ragazzi che in sella ad uno scooter e armati di pistola, lo hanno minacciato e si sono fatti consegnare un cappellino griffato.

Indagini in corso da parte dei carabinieri.

L'articolo Quartu, minacciano un 20enne con una pistola per portargli via il cappellino proviene da Casteddu On line.