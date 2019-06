Ucciso a fucilate, preso presunto killer

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Delitto questa sera nelle campagne tra Sestu e San Sperate nell'hinterland di Cagliari. Un uomo è stato ucciso con alcuni colpi d'arma da fuoco, a quanto pare un fucile. Il fatto è avvenuto poco prima delle 21. La vittima avrebbe tra i 50 e i 60 anni. Un coetaneo della vittima, A.S.

personaggio noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato in un bar di Sestu ed è il principale sospettato del delitto. Da quanto si apprende, alla polizia subito dopo l'omicidio, è arrivata una segnalazione di una persona che si aggirava con un fucile per le vie di Sestu, poi rintracciata nel bar. A quanto pare vittima e presunto assassino erano amici. L'uomo portato in Questura era ubriaco e potrebbe aver avuto una discussione con l'uomo poi ucciso.