Cagliari: Tutti in fila al King Drive di Burger King - disagi nella circolazione stradale

La notizia dell'apertura del Burger King a Cagliari ha attirato la curiosità di centinaia di Cagliaritani che si sono riversati in via Calamattia.

Oltre alla possibilità di gustare un hamburger alla griglia seduti a tavolino, un po come il più famoso mcdrive, anche in questo caso è presente il King Drive, ovvero la possibilità di ordinare senza scendere dall'auto.

E così decine di automobilisti rimangono in fila in Via Calamattia andando a bloccare anche gli incroci all'altezza del semaforo, creando inevitabili disagi nella circolazione stradale.