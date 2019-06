Conferme, new entry e l’esordio dei leghisti a Cagliari: ecco i neoeletti in consiglio comunale

Il nuovo consiglio comunale. Tante le conferme, ma spiccano giovani e volti nuovi. Su tutti quelli della Lega: il movimento di Salvini entra per la prima volta nel consiglio comunale cagliaritano. Ma non è stato il ministro dell’Interno a trascinare il centrodestra. L’exploit di Fdi (primo partito della coalizione che ha sostenuto Truzzu) garantisce al movimento della Meloni 5 seggi in consiglio comunale: 3 andranno agli uscenti Antonello Floris, Alessio Mereu e Pierluigi Mannino. Poi due new entry Corrado Maxia, avvocato, ed Enrica Anedda Endrich, avvocato e direttore della rivista Cinemecum.

Cinque anche il Psd’Az: 3 consiglieri comunali uscenti Alessandro Sorgia, Gabriella Deidda e Loredana Lai, più i nuovi Roberto Mura, insegnante, e Antonella Scarfò, studentessa nella facoltà di Scienze Giuridiche.

Quattro i Riformatori: ai confermati Giorgio Angius e Raffaele Onnis, si aggiungono l’avvocato Rita Dedola e il commercialista Umberto Ticca.

Due a testa Lega (Paolo Spano, pensionato, ex insegnate di equitazione e Roberta Perra, assistente socio sanitario) Forza Italia. Il partito di Berlusconi si presenta con due volti noti della politica: l’ex consigliere regionale Edoardo Tocco (il più votato in città) e l’ex vicepresidente del consiglio comunale Alessandro Balletto (anche lui confermato in via Roma).

Nell’Udc entra Aurelio Lai, ex consigliere comunale Psd’Az e Autonomisti con Lussu (maggioranza centrosinistra), Sardegna 20Venti piazza l’avvocato Antonello Angioni, mentre Sardegna Forte il giornalista Marcello Polastri.

Tante le donne nell’opposizione. I consiglieri del Pd sono 5 (gli uscenti Matteo Lecis Cocco Ortu, Rita Polo, Fabrizio Marcello, e l’ex presidente del consiglio comunale Guido Portoghese, più Camilla Soru, figlia dell’ex presidente della Regione Renato Soru. La lista Sardegna in Comune l’ex consigliere Pd Marco Benucci e Giulia Andreozzi (avvocato, figlia del presidente del Teatro Lirico Beppe Andreozzi). Campo Progressista conta sugli uscenti Matteo Massa e Anna Puddu mentre tre seggi andranno ad altrettante liste civiche: Sinistra per Cagliari ha piazzato l’ex consigliere comunale di Sel Andrea Dettori, Futuro Comune l’ex assessore alla Cultura Paolo Frau (che però dovrebbe lasciare il posto alla giornalista Francesca Mulas) mentre l’ex assessora al Turismo Marzia Cilloccu è stata eletta nella civica che porta il suo nome. Un seggio anche all’ex assessora all’Urbanistica Francesca Ghirra, sconfitta da Truzzu.

