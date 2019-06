L’auto che va a fuoco a Is Pardinas, fiamme e paura per la donna alla guida a Flumini. Nella foto di Marcello Polastri, un’altra immagine del bruttissimo incendio accaduto in viale Leonardo Da Vinci. Interminabili minuti di paura a Quartu Sant’Elena, in via Leonardo da Vinci, per un’automobile che ha preso fuoco davanti a un supermercato. Prima il fumo, poi le fiamme, ben visibili nel cofano, proprio dove c’è il motore: la donna alla guida della vettura, fortunatamente, si è accorta quasi subito di quanto stava succedendo ed è schizzata fuori dall’auto.

Numerosi gli automobilisti di passaggio che si sono fermati per cercare di capire cosa stesse capitando e per aiutare la malcapitata. Sul posto, dopo pochi minuti, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari: il rogo è stato spento abbastanza rapidamente e tutta la zona è stata bonificata. Immancabili i disagi al traffico, con lunghe code che si sono formate per diverse centinaia di metri.

