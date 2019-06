Oltre 13mila studenti sardi a maturità

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GIU - Un esercito di 13.191 candidati è pronto per affrontare l'esame di maturità in Sardegna con la prima prova scritta fissata per mercoledì 19 giugno. La seconda, diversa per i vari indirizzi di studio, si svolgerà giovedì 20.

Coinvolte nell'Isola 780 classi e 390 commissioni, che vedranno impegnati complessivamente 390 presidenti e 2.575 docenti suddivisi tra commissari interni ed esterni.

In tutto saranno 12.764 gli studenti interni che si cimenteranno con la maturità, 427 quelli esterni. A Cagliari il numero più alto di candidati e docenti coinvolti: 6.153 i primi, 1.192 i secondi su un totale di 184 commissioni e altrettanti presidenti.