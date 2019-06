Tredicimila studenti impegnati nell’esame di maturità

Mercoledì prossimo, 19 giugno, in Sardegna inizieranno gli esami di Stato (la ‘maturità’) per 13.191 studenti delle scuole superiori, suddivisi in 780 classi e 390 commissioni.

Si inizia con la prima prova scritta, quella di italiano.

Secondo i dati diffusi dall’ufficio scolastico regionale, coi 390 presidenti di commissione saranno impegnati 2.575 docenti, tra commissari interni (1.293) ed esterni (1.282).

Lunedì, 17 giugno 2019

