Nuove sanzioni e divieti per i fumatori a Villamar. Da oggi infatti non si potrà più accendere la sigaretta nemmeno negli spazi aperti pubblici come i parchi e le aree esterne di edifici comunali e di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo. L’ordinanza, firmata dal sindaco Fernando Cuccu, serve a “promuovere comportamenti responsabili e consapevoli che contribuiscano a rendere il paese più vivibile e pulito a misura di tutti gli abitanti, con particolare attenzione alle fasce protette, deboli o svantaggiate. Si rende necessario un impegno contro il fumo passivo, adottare strategie che privilegino e favoriscano scelte a tutela della salute e scoraggino nel comportamento il fenomeno del tabagismo”. Il fumo di tabacco è tra i più gravi problemi di salute pubblica al mondo e rappresenta una delle principali cause di morte e di disabilità tra le popolazioni. Il fumo passivo è un fattore nocivo per la salute e rappresenta un fenomeno preoccupante in considerazione del grande numero di persone che vi sono esposte. Secondo i più recenti dati sia della commissione europea che del Ministero della Salute, un terzo degli europei fuma mettendo a repentaglio la propria vita e quella di altre persone esposte al fumo passivo, tanto che ogni anno migliaia di non fumatori muoiono per effetto di tale esposizione. “Da controlli effettuati sul territorio comunale è emerso che nei parchi pubblici e nelle immediate adiacenze delle scuole risulta uso frequente fumare da parte degli adulti in presenza di bambini con conseguente cattivo esempio per le fasce di età più deboli e indifese. I residui delle sigarette spesso vengono gettate a terra senza riguardo. Per questi motivi si rende necessario un impegno contro il fumo passivo”.

L'articolo Nuova ordinanza contro il fumo a Villamar, via la sigaretta anche dagli spazi aperti pubblici proviene da Casteddu On line.