Cagliari, auto si ribalta in viale Poetto: grave una persona intrappolata tra le lamiere

Cagliari, grave incidente stradale sul viale Lungomare Poetto: i Vigili del Fuoco hanno estratto un ferito in gravi condizioni.

I Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino portuale sono intervenuti intorno alle 12:20, sul viale Lungomare Poetto (quasi di fronte alla caserma militare Monfenera nella corsia opposta) per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare un’auto si è ribaltata e una persona è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo in gravi condizioni. Il ferito è stato estratto dalla squadra di Pronto intervento “4A” e affidata ai volontari del Servizio di Emergenza del 118 per il trasporto in ospedale. Successivamente è stata messa in sicurezza la sede stradale.



La corsia è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Cagliari e i carabinieri.

