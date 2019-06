Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte al Brotzu, era un vigile del fuoco e lavorava nella base di Alghero. Efisio Luigi Lallai, 53 anni, è arrivato in condizioni critiche dopo lo schianto nel quale aveva perso il controllo della sua moto, per cause ancora da accertare.

L'articolo Motociclista muore dopo l’incidente sulla strada Silius-San Basilio: la vittima è un vigile del fuoco proviene da Casteddu On line.