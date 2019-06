Francesca Ghirra promette battaglia: “A Cagliari non è finita, chiedo il riconteggio dei voti”

Francesca Ghirra parte subito al contrattacco. Paolo Truzzu ha vinto le Comunali con una percentuale superiore al cinquanta per cento, ma, per la candidata sconfitta del centrosinistra “lo scarto è troppo basso e inoltre ci sono tante schede contestate”. L’annuncio di “guerra” la Ghirra lo fa durante la conferenza stampa convocata in piazza Gramsci. “Ringrazio tutti quelli che si sono spesi per il progetto, abbiamo comunque fatto un buon risultato”. Ora, però, “chiederemo di consultare tutti i verbali, quella del ballottaggio è un’ipotesi tutt’altro che remota”. Per sapere se ci saranno o meno i margini per fermare la grande festa del centrodestra bisognerà attendere qualche giorno.

Notizia in aggiornamento

