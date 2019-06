A Cagliari vince Truzzu, ma Ghirra vuole il riconteggio

Il candidato sindaco del centrodestra Paolo Truzzu è stato il più votato, secondo quanto risulta delle operazioni di scrutinio terminate stamane intorno alle 10 in tutte le 174 sezioni elettorali di Cagliari. L’esponente di FdI conquista il Comune, sinora amministrato dal centrosinistra.

Truzzu ha ricevuto 33.933 preferenze, pari al 50,12%, che al netto delle contestazioni dovrebbe consentirgli la vittoria al primo turno. Alle sue spalle la candidata del centrosinistra Francesca Ghirra con 32.351 voti (47,78%) e Angelo Cremone con 1.421 voti (2,10%).

Ghirra chiede riconteggio. “Abbiamo avuto un buon risultato. Di fatto, Truzzu supera il 50% dei voti validi solo per 80 preferenze. Ci sono quasi 1.300 schede nulle e dunque serve prudenza per valutare cosa succederà nei prossimi giorni. Chiederemo un riconteggio dei voti, con la verifica dei verbali e un eventuale ricorso”. L’ha annunciato la candidata sindaca del centrosinistra a Cagliari, Francesca Ghirra (Campo progressista Sardegna), dopo l’esito del voto favorevole all’avversario del centrodestra Paolo Truzzu (FdI).

Truzzu attacca Zedda: “Come Cetto La Qualunque”. “Ha premiato aver condotto una campagna elettorale sui temi, senza trascendere mai. Lasciando da parte ogni polemica. Spiace che queste siano invece arrivate dalla controparte e arrivata in maniera poco nobile proprio dall’ex sindaco Massimo Zedda che si è comportato come un Cetto La Qualunque”. Così il sindaco in pectore Paolo Truzzu, vincitore a Cagliari per il centrodestra, ha commentato le polemiche scoppiate negli ultimi giorni di campagna elettorale, paragonando Zedda al protagonista senza scrupoli del film ‘Qualunquemente’ di Antonio Albanese. L’attacco è al collega consigliere regionale di Campo Progressista che aveva denunciato le proposte di legge su vitalizi, pensioni degli onorevoli e fondi ai gruppi.

“Voglio, invece, fare i complimenti a Francesca Ghirra per la sua correttezza”, ha ribadito Truzzu prima di tornare sui temi della sua candidatura. “Cagliari ha enormi potenzialità inespresse. È necessario investire sulle periferie perché in questi anni è solo stata messa polvere sotto i tappeti”, ha concluso l’esponente di FdI, accanto al presidente della Regione Christian Solinas che ha espresso la sua soddisfazione per le vittorie del centrodestra in questa tornata elettorale in Sardegna, dove il sardista Mario Conoci ha sottratto Alghero al centrosinistra. (AGI)

Lunedì, 17 giugno 2019

