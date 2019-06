Cuadros de Goya in mustra in Aristanis

Duos cuadros de su pintore ispagnolu Francisco Goya si podent bìere in mustra in Aristanis, in su Museu Antiquarium, gràtzias a s’initziativa de s’Assòtziu “Morsi d’arte” e gràtzias a sa collaboratzione de su Comune, de su Museu e de sa Domo de reclusione “Salvatore Soro” de Màssama.

Lunis, su 17 de làmpadas de su 2019

