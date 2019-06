Is ideas de Gramsci in is òperas in mustra in Bàini

Is ideas de Antoni Gramsci ant ispiradu sa mustra “Sena de piedade peruna: ne unu màrtire, ne un’eroe”, de Jacopo Cau. Sa personale de s’artista giòvanu at a abarrare aberta fintzas a su 14 de su mese de argiolas in sa prentza betza de Bàini. Oe si podet bisitare dae is 8.30 a is 12.30 e dae is 15.00 a is 19.00.

Lunis, su 17 de làmpadas de su 2019

L'articolo Is ideas de Gramsci in is òperas in mustra in Bàini sembra essere il primo su LinkOristano.it.