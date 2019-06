Truzzu sindaco, Giorgia Meloni: “Trionfo in Sardegna, grazie a tutti i cagliaritani”

“Trionfo in Sardegna. A Cagliari risultato senza precedenti: Fratelli d’Italia raggiunge il 12%, è il primo partito della coalizione di centrodestra e trascina la vittoria al primo turno di Paolo Truzzu, storico esponente di FdI. Al neosindaco di Cagliari un grande in bocca al lupo e un grazie di cuore a tutti i sardi per la loro fiducia. Non la tradiremo”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

