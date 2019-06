Cavalieri e circoli oristanesi dominano ai Campionati sardi di equitazione

Un’edizione al femminile quella dei campionati sardi di salto ostacoli che si sono disputati al Circolo Ippico Is Alinos di Maracalagonis. Nel II grado, su prove con ostacoli a 140cm, si è imposta l’oristanese Raffaela Montis su Otero, sella italiano allevato di Giuseppe Carta. L’amazzone del del CI Sardinia e Horses di Oristano ha effettuato un prodigioso recupero nella prova della terza giornata, scavalcando Giovanni Carboni su Rubacuori Baio, secondo per una sola penalità di differenza. A completare il podio Paolo Ortu su Ludovik che viceversa aveva vinto nella prima giornata.

Un’amazzone su tutti anche nella classifica del I grado, su ostacoli di 130cm: Natalia Mulas, del Grighine Asd, ha condotto al successo Montiferu, anglo-arabo allevato da Giovanni Giuseppe Caratzu. Secondo posto per Paolo Bussu (Asd Grighine) su Miss Flower Sun e terzo l’amazzone Juliè Madau su Eduard.

Anche nel campionato brevetti seniores il miglior binomio vede in sella un’amazzone: Michela Esuy, dell’Asd S’Arcireddu, con Eazat, sella italiano allevato da Giuseppe Picci. E altrettanto è accaduto nei brevetti juniores con Camilla Crabuzza, del circolo Grighine, in sella a To Be Magic allevato da Enrico Carcangiu. Il binomio ha vinto anche la categoria di stile.

L’en plein femminile è completato nel brevetto Pony da Alexa Dastara (Sardinia e Horses) su Ontario.

La classifica dei circoli è stata vinta dall’Asd Grighine di Enrico Carcangiu. Secondo Sardinia e Horses di Gianleonardo Murruzzu e terzo il circolo Monte Oro di Franco Aroni.

TROFEO OPEN. Ad interrompere lo strapotere delle amazzoni anche nel Trofeo Open è stato Gianleonardo Murruzzu su Cillkeney III nella C130. Da segnalare nella categoria il terzo posto di Marco Pau (Usignolo).

La C120, invece, è stata appannaggio dell’amazzone oristanese Giorgia Nonnis (Usignolo) su Dancing Queen, seguita al secondo posto da Daniele Scano (anche lui di Oristano e anche lui del Circolo ippico Usignolo) su Ciyara di Villa Francesca. Nella C115 successo di Teresa Selis su Gemina.

Ben 230 i binomi che hanno partecipato alla tre giorni dei campionati sardi organizzati dalla Fise Sardegna in collaborazione col Circolo Ippico Is Alinos di Maracalagonis che ha messo in palio 27.050 euro.