Tre laboratori per spiegare con semplicità le tecnologie digitali

Tre laboratori dedicati alle imprese, ma aperti anche a chi è appassionato o ha la curiosità di scoprire in mondo semplice alcune opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Li organizza a Oristano la Camera di commercio. L’iniziativa si chiama “Digital PLAY – Pensare a nuove opportunità d’impresa attraverso il gioco e i laboratori digitali” e prevede laboratori di tre ore ciascuno, totalmente gratuiti, da tenersi nella sede della Camera di commercio, in via Carducci 23 / 25, a Oristano.

Il primo di questi tre laboratori è in programma giovedì 27 giugno possimo dalle 10 alle 13. Il tema è “3D print: laboratorio digitale dal modello alla stampa 3D”.

Il secondo laboratorio, invece, si svolgerà, venerdì 5 luglio, sempre dalle 10 alle 13. Stavolta l’attenzione è rivolta al “Design thinking: business game volto alla risoluzione di problemi complessi con approccio lean / snello ”.

Infine, il terzo laboratorio, giovedì 11 luglio prossimo, sempre dalle 10 alle 13, sarà dedicato ad Arduino, risorsa free, e sarà un laboratorio digitale con esempi pratici di progettazione attraverso proprio lo starter kit Arduino.

Per informazioni ulteriori su può contattare il Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Oristano, ai numeri di telefono 0783 2143-232 e 2143-252 o all’email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nel sito internet www.or.camcom.it si possono scaricare le locandine e ci si può iscrivere ai tre laboratori o quelli a cui si è interessati.

L'articolo Tre laboratori gratuiti per spiegare con semplicità le tecnologie digitali sembra essere il primo su LinkOristano.it.