Sono ormai al lumicino le speranze del centrosinistra di rimanere alla guida di Cagliari. Paolo Truzzu è oltre il cinquanta per cento dei voti, e Francesca Ghirra di poco sopra al quarantasette. Angelo Cremone al due per cento non riesce a portare al ballottaggio i due competitor principali. Mancano dieci sezioni e sembra ormai impossibile che Truzzu possa scendere sotto la fatidica soglia del 50 per cento. Cagliari, dopo otto anni, si prepara a ritornare governata dal centrodestra.

L'articolo Paolo Truzzu verso la vittoria a Cagliari, delusione nella sede della Ghirra proviene da Casteddu On line.