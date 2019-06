Paolo Truzzu è il nuovo sindaco di Cagliari, grande festa del centrodestra: “Ci siamo ripresi la città”

“Paolo Truzzu è il nuovo sindaco di Cagliari”. Quando mancano appena sei sezioni il candidato di tutto il centrodestra è di qualche decimo sopra il 50 per cento, soglia indipesnsabile per vincere al primo turno. Grande festa nel quartier generale del centrodestra di via Alghero: “Ci siamo ripresi la città”, urlano tutti i fan e sostenitori di Truzzu. Dai dati arrivati nella sede elettorale il distacco nei confronti di Francesca Ghirra “è incolmabile”. Da un lato la gioia – del centrodestra che riconquista Cagliari dopo otto anni – e a poche centinaia di metri la tristezza del centrosinistra, nella sede di Campo Progressista in piazza Galilei. Angelo Cremone si ferma al 2 per cento. Paolo Truzzu parlerà tra qualche ora alla stampa.

