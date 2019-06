Elezioni a Sinnai: il nuovo sindaco è Tarcisio Anedda

Tarcisio Anedda è il nuovo sindaco di Sinnai, che conquista oltre il 50% per cento dei voti.

La seconda candidata Katiuscia Concas si ferma a poco più del 33% mentre la candidata dei 50 stelle Rita Matta resta si attesta al 16% delle preferenze.

Unico uomo candidato, Tarcisio Anedda, 65 anni insegnante dell’Istituto industriale di Monserrato, già sindaco dal 1993 al 2001 si è presentato sostenuto da un cartello, “Di nuovo per Sinnai”, composto dalle liste civiche “Centro popolare Sinnai”, “Democrazia comune”, “Insieme per Sinnai”,“ Sinnai Presente e futuro”, più la lista del Partito Democratico

Con oltre il 50% Tarcisio Anedda viene eletto al primo turno.

Nel sito istituzionale del comune di Sinnai sono presenti tutti i risultati seggio per seggio visibili tramite questo link

Nella lista diffusa dal sito del comune manca il seggio n° 16, ma secondo i dati in nostro possesso anche in quella sezione, Anedda sarebbe in netto vantaggio.