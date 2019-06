Monserrato verso il ballottaggio: Tomaso Locci in testa con oltre il 40 per cento dei voti. Seconda Valentina Picciau del centrosinistra, staccata Caterina Argiolas del centrodestra: si profila un ballottaggio a Monserrato con l’ex sindaco clamorosamente in testa. Dati ancora provvisori ma che sembrano indicare la prima tendenza nella notte in una città, Monserrato, dove il test elettorale è particolarmente atteso.

