Cagliari, prime sezioni scrutinate: Truzzu avanti di un soffio sulla Ghirra

Sarà una lunga notte, quella nei due quartier generali di Paolo Truzzu (in via Alghero) e Francesca Ghirra (in piazza Galilei). Il candidato del centrodestra, dopo sette sezioni scrutinate, è avanti di oltre centocinquanta voti sulla sua “rivale” del centrosinistra: alla sezione 226 (quella dell’ospedale Santissima Trinità) Truzzu ha sette voti, la Ghirra cinque e Angelo Cremone una sola preferenza. Nella sezione 516, invece, il distacco tra centrodestra e centrosinistra aumenta: Truzzu ha 357 preferenze, Ghirra 246 e Cremone nove. Ci sono poi altre cinque sezioni, comunicate dallo staff di Truzzu, che vedono il loro candidato avanti con 1277 preferenze, con la Ghirra che si fermerebbe a 1139. Altre due sezioni “ufficiali”, poi, la 312 e la 509, fissano il primissimo distacco tra i due principali competitor: Truzzu è al 51,1, Ghirra al 47,1. Cremone si ferma all’1,7.

