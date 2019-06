Bagnanti cafoni a Porto Botte: “Grazie per questo ago di insulina sulla sabbia e sulla mia pianta del piede”. Diventa virale a Carbonia la denuncia social di un bagnante: “Chiunque tu sia, ti ringrazio per aver abbandonato questo ago da insulina in spiaggia, coperto dalla sabbia. Mi hai regalato un’emozione nuova quando, dopo averlo calpestato, l’ho estratto dalla pianta del piede. Grazie per questa nuova esperienza..”, l’ironico commento di Massi sul gruppo Fb “Good morning Carbonia”. A dimostrazione che in spiaggia, purtroppo, bisogna stare sempre più attenti.

