“Mi chiamo Noemi e ho 28 anni, vivo a Quartu Sant’Elena e sono la ragazza a cui hanno dato fuoco alla macchina lunedi notte in via Dublino , fatto riportato proprio da Casteddu Online martedì mattina … Ho bisogno del vostro aiuto perché nessuno mi ascolta, alcune persone non comuni tra di loro mi hanno riportato di aver visto dei ragazzi, 4 per l’esattezza aggirarsi vicino casa mia la notte del rogo e poi visti scappare successivamente… vi chiedo una mano per fare chiarezza e per avere almeno un po’ di giustizia anche se il danno recato non cambia vorrei fare un appello perché come ho già detto delle persone non comuni tra di loro mi hanno riportato di aver visto 4 ragazzi nella mia via e poi successivamente gli hanno visti correre subito dopo il rogo.. vorrei chiedere ai miei vicini di mettere a disposizione delle forze dell’ordine i video registrati la notte tra lunedì 10 e martedì 11 tra le ore 1:00 e le 2:30 del mattino, in quanto questo ci può permettere di identificare le persone responsabili o quanto meno avere altri dettagli in più rispetto a quelli che abbiamo già, chiedo anche aiuto alle persone che percorrendo via San Benedetto si sono accorte o magari hanno visto qualcosa, anche in forma anonima scrivendo a me personalmente o anche alla vostra redazione, vorrei precisare che sono una semplice ragazza che lavora tutto il giorno e ha una vita normalissima e regolare e non sono di certo una che va a creare problemi agli altri e perciò che non riesco a farmi una ragione di tutto questo.. ringrazio anticipatamente i carabinieri di Quartu che stanno cercando di ricostruire l’accaduto portando avanti le indagini…spero davvero di trovare un po’ di pace visto i sacrifici fatti per comprare un’ auto che ti fanno fuori dopo 3 mesi di vita”.

L'articolo Noemi, 28 anni, di Quartu: “Aiutatemi a trovare i 4 teppisti che mi hanno bruciato l’auto nuova” proviene da Casteddu On line.