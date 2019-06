Incendio a Cagliari, evacuata abitazione

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GIU - Momenti di paura questa sera per un incendio scoppiato al terzo piano di una palazzina nel quartiere Mulinu Becciu a Cagliari. Alcune persone sono state evacuate per precauzione. Il rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, è scoppiato poco dopo le 19.30: sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con una autopompa serbatoio e una autoscala. I pompieri hanno prima di tutto portato all'esterno le persone che si trovavano in casa poi hanno spento il rogo. In fiamme alcuni mobili dell'abitazione. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito.