Maxi incendio in viale Monastir, ben 5 mezzi dei vigili del fuoco in azione: salvate le attività commerciali

Vasto incendio di sterpaglie alimentato dal vento, in un’area della periferia di Cagliari nei pressi di viale Monastir, i Vigili del Fuoco intervengono evitando la propagazione delle fiamme ad attività commerciali site nelle vicinanze.

Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115,i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti questa stamattina per un vasto incendio di sterpaglie avvenuto sulla viale Monastir a Cagliari, nelle vicinanze di alcune alcune attività commerciali.

Le squadre di Pronto intervento hanno lavorato a lungo con ausilio di un APS (Auto pompa serbatoio,) due ABP (auto botte pompa) automezzi fuoristrada con modulo antincendio,

per un totale di cinque automezzi e undici operatori giunte dalla sede centrale di viale Marconi.

Le fiamme hanno interessato diversi ettari di sterpaglie e vegetazione varia.

Il pronto intervento delle squadre ha evitato la propagazione delle fiamme alle attività commerciali vicine, in oltre mettendo in sicurezza la sede stradale dove risultava compromessa dal fumo a causa della scarsa visibilità.

