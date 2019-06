Cagliari, alle 19 ha votato il 32 per cento degli elettori: stanotte i risultati in diretta su Casteddu Online

Alle 19 a Cagliari era del 32,78% l’affluenza alle urne per l’elezione del sindaco. Si sono recati alle urne il 32,41% degli aventi diritto per l’elezione del presidente della Municipalità di Pirri. Alle ore 23 il prossimo aggiornamento Al secondo rilevamento sull’affluenza delle 19, a Cagliari per le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale, del presidente e del Consiglio della Municipalità di Pirri, rispettivamente aveva votato il 32,78% e il 32,41% degli aventi diritto.

Fonte: Casteddu On Line