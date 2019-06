Latte: pastori premiati a Ichnos

I delegati dei pastori al tavolo delle trattative nella protesta del latte ovino hanno ricevuto il premio Ichnos per aver combattuto per salvare il proprio di lavoro. Il tema di quest'anno della manifestazione era gli incendi e lo spopolamento: il premio e stato ritirato da Nando Puddu il primo allevatore che ha buttato a terra il latte dal suo refrigeratore. Un gesto che è poi diventato l'emblema della protesta nella vertenza per ottenere un prezzo del prodotto più remunerativo per i produttori.

Gianuario Falchi, a nome della delegazione presente (Nenneddu Sanna e appunto Puddu), ha ringraziato tutta la Sardegna "per la solidarietà dimostrata" e ha invitato i sindaci "a battersi per far consumare i nostri prodotti in mense, scuole, ospedali e strutture pubbliche: questo salverebbe il nostro lavoro ed eviterebbe lo spopolamento".