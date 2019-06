Fotografa voto nel seggio, denunciato

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GIU - Stava fotografando la scheda elettorale dentro il seggio, ma il presidente lo ha scoperto e ha chiamato i Carabinieri. È successo a Cagliari, uno dei 28 Comuni sardi chiamati alle urne oggi per il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione del sindaco. Protagonista un 68enne cagliaritano. Il seggio interessato è quello al quartiere Sant'Elia, in via Schiavazzi. Sul posto sono intervenuti i militari che, dopo aver controllato il telefonino e aver constatato che sulla messaggistica whatsapp era presente la foto, hanno denunciato il 68enne.

All'esterno dello stesso seggio, sempre i militari dell'Arma, hanno identificato due persone che distribuivano volantini elettorali molto vicino all'ingresso della scuola. Per i due è scattata la sanzione amministrativa.