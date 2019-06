Truzzu tra i primi a votare a Cagliari

Il candidato del centrodestra Paolo Truzzu è stato uno dei primi aspiranti sindaco di Cagliari a votare questa mattina. Verso le 9.30 il consigliere regionale di Fratelli d'Italia ha varcato la soglia del seggio 507, aperto nella scuola primaria "Randaccio" in via Venezia, per ritirare la scheda ed esprimere la propria preferenza.