Sardegna, travolto e ucciso da un’auto mentre fa footing

Ennesima croce sulle strade sarde. Stava facendo footing alla periferia di Bonorva quando, per cause in fase di accertamento, ieri sera è stato travolto da un’auto. La vittima è Francesco Mura, 59 anni, vice segretario comunale. Come riporta La Nuova Sardegna l’uomo è morto pochi attimi dopo il violento impatto. Inutili sono stati i soccorsi, sul posto è intervenuto anche l’elicottero.

