I marchi più prestigiosi della moda ora sono disponibili online

Versace, Valentino, Trussardi. Sono solo alcuni tra i più prestigiosi marchi della moda italiana.

Capi di qualità, che nello stile e nella manifattura rendono unico il prodotto made in Italy e fanno della nostra terra un’eccellenza, conquistando i mercati di moda in tutto il mondo.

Uno dei marchi più apprezzati dell’alta moda è Versace. Azienda italiana di moda e abbigliamento, fondata nel 1978 dallo stilista Gianni Versace a Milano e attualmente dopo la sua morte condotta dalla famiglia. Gli abiti Versace sono sensuali e affascinanti, caratterizzati da intense combinazioni di colore, in suo stile esalta il sex appeal femminile e la corporeità che il mondo fashion e del cinema ha subito gradito, realizzandone uno stile proprio. Anche i capi Versace sono visionabili ed acquistabili online, per vedere la collezione estate 2019 e non solo, clicca qui. Accessori uomo e donna, cover telefono e tablet griffati, portachiavi, portafogli, scarpe e abbigliamento per le persone attente ai minimi dettagli. Disponibili inoltre i ricercatissimi prodotti per il benessere come Cosmetici, profumi, prodotti per bagno, corpo e deodoranti. Online inoltre è possibile usufruire di interessanti promozioni con sconti che in alcuni casi possono superare anche il 50% del costo originario.

Altro marchio di alto valore, tra i più richiesti è sicuramente Valentino, casa di alta moda fondata da Valentino Galvani nel 1957, offre capi firmati di altissimo livello non solo nelle boutique rimate di Roma e Milano ma anche online in siti web dedicati agli abiti di alta classe. Vedi qui una vasta gamma di articoli firmati Valentino disponibili con saldi e varie categorie. Abbigliamento e accessori donna, Benessere, borse e zaini, lingerie, orologi e scarpe da donna. Disponibile anche il reparto maschile con Abbigliamento, Accessori, Intimo e scarpe per gli uomini più esigenti. Tra gli articoli presenti anche sconti e saldi, per non rinunciare alla grande moda risparmiando qualche soldino rispetto ai prezzi di listino.

Ma nel panorama della moda, spicca anche un altro marchio, che vanta un’altissima qualità a dei prezzi più competitivi. Si tratta di Trussardi, casa di moda italiana nata nel 1911 come laboratorio per la produzione di guanti in pelle, negli anni 70 è stata ampliata da Nicola Trussardi per poi diventare una marca internazionale negli anni 90 conquistando i principali mercati in Italia e Giappone. Trussardi è una linea di alta moda sia per uomo che donna, uno stile italiano in continua evoluzione. Guardando qui, si può ammirare la collezione estate 2019 con l’abbigliamento donna sportivo, blazer, bluse e camicette, felpe, giacche e capotti, gonne, jeans maglierie, pantaloni, tute, top, borse e accessori. Trussardi è sinonimo di qualità e grazie ai saldi è possibile acquistare online prodotti scontati anche oltre il 70%. Ovviamente non manca il reparto dedicato al genere maschile, con l’abbigliamento e la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di Trussardi Jeans classici o slim con prezzi per tutte le tasche. Presente anche la sezione T-shirt per chi non vuole rinunciare al rinomato marchio Trussardi anche in abbigliamento sportivo e casual. Disponibile anche la sezione bambini, per vestire con gusto anche i più piccoli.