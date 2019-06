Drammatico incidente a Monastir, muore una ragazza di 21 anni di Senorbì nel giorno del suo compleanno

Drammatico incidente a Monastir, muore una ragazza di 21 anni anni di Senorbì. Ecco chi è la vittima del drammatico incidente mortale di stasera sulla statale 128: si tratta di sarà Cocco, una giovane di Senorbì di appena 21 anni. Una tragedia terribile, perché nello schianto fatale la ragazza è morta e 4 persone sono rimaste ferite. Super lavoro per i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere le persone ferite per poi mettere in sicurezza la zona. Si è trattato di un tremendo scontro frontale. Sul posto anche diverse ambulanze. La ragazza deceduta, Sara Cocco, compiva gli anni proprio oggi: un destino agghiacciante se l’è portata via.

